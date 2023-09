Star Ocean: The Second Story R: rivelato l'opening movie in stile anime

Dopo il video gameplay di Star Ocean: The Second Story R dal Nintendo Direct, Square-Enix rivela l'opening movie dell'action RPG sulle note della theme song "Stella".

Il filmato animato di apertura in stile anime è dedicato al remaster di Star Ocean: The Second Story, uscito a fine anni '90 su Playstation, e la canzone che fa da sfondo è cantata da SUIREN, un duo musicale giapponese composto dal cantante Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren, noti anche per essere gli autori della sigla di apertura della quarta stagione della popolare serie anime "Kingdom".

Nella descrizione del video, leggiamo quanto segue sul loro conto: "La loro musica combina la melodia fugace creata dalla voce unica di Sui e i suoni meravigliosi e sofisticati di Ren, producendo insieme qualcosa di ultraterreno.

Durante il loro periodo come artisti indie, hanno pubblicato 2 EP e 4 singoli. Con ogni uscita, le loro canzoni sono diventate parte di molte playlist ufficiali di Spotify e Apple Music, aumentando la loro fama come artisti."

Distribuito da Square-Enix e sviluppato da Gemdrops, vi ricordiamo che Star Ocean: The Second Story R uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam) il 2 novembre 2023. Si tratta di una storia epica di amore e coraggio ambientata nella vastità dell'universo, che a suo tempo si guadagnò gli elogi del pubblico come uno dei giochi di ruolo di maggior impatto per la generazione successiva.