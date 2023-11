Star Ocean The Second Story R: è meglio scegliere Claude o Rena?

Se avete appena acquistato il nuovo Star Ocean The Second Story R e state per giocare (o rigiocare) questa particolare riedizione del noto JRPG firmato Square Enix, è probabile che vi stiate chiedendo quale personaggio selezionare all'inizio dell'avventura.

Se siete indecisi su quale personaggio scegliere come protagonista tra Claude o Rena, sappiate che tale decisione farà sì che si verifichino piccole differenze nel corso del viaggio. Sia chiaro, scegliere uno o l'altro eroe non avrà ripercussioni sulla main quest, che sarà pressoché identica in tutti e due i casi, ma le differenze riguarderanno prevalentemente le attività secondarie e alcuni elementi di gameplay.

Più nello specifico, ognuno dei protagonisti può affrontare missioni secondarie che aiutano a comprendere meglio alcuni dettagli della lore. Selezionando Claude, ad esempio, potrete scoprire molte più informazioni in merito alla storia passata della galassia e sugli eventi che riguardano l'universo, tutti elementi che rendono più facile la comprensione della trama del JRPG. Dall'altra parte, invece, Rena favorisce la comprensione della lore relativa ai due pianeti al centro dell'intreccio narrativo.

A cambiare in base al protagonista di Star Ocean The Second Story R è anche il party, visto che ogni eroe ha il suo alleato unico. Nel caso di Claude troviamo Leon, il più potente mago del gioco (superiore persino a Celine, seppur di poco). Giocando come Rena si può invece reclutare Dias, che è uno spadaccino dotato di ottimi valori di attacco e abilità di combattimento molto efficaci.

Esistono anche alcune differenze in termini di gameplay, poiché Claude è un po' più semplice da utilizzare grazie alle sue statistiche: si tratta di un guerriero dotato di un elevato potere offensivo e un discreto quantitativo di punti vita. Rena è invece un personaggio di supporto, specializzato nel fornire cure. Se siete quindi giocatori alle prime armi, potrebbe essere meglio iniziare con Claude e scegliere Rena in un'eventuale seconda run. Vista la presenza di Dias, però, potreste benissimo affrontare l'avventura con Rena e fare affidamento su questo potentissimo alleato.

Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile da qualche giorno su PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Chiunque fosse intenzionato a provarlo può procedere con il download della demo gratis di Star Ocean The Second Story R, grazie alla quale è possibile mettere alla prova la prima porzione dell'avventura e valutarne l'acquisto.