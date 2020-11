Star Renegades: il roguelite sci-fi esce a novembre su PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori di Massive Damage annunciano con un video la data di lancio delle versioni console di Star Renegades, il roguelite fantascientifico già disponibile da settembre su PC con la calorosa accoglienza degli appassionati del genere.

Svelato da Raw Fury all'evento Guerrilla Collective del giugno scorso, Star Renegades proietta gli utenti in una dimensione sci-fi sull'orlo del collasso: il titolo offre diverse attività a cui partecipare e si appoggia a un sistema a generazione procedurale per dare vita a tantissime missioni.

Uno dei punti di forza del progetto è rappresentato dal sistema di combattimento tattico adottato da Massive Damage, con una pletora di equipaggiamenti, armi e abilità da evolvere e padroneggiare per avere la meglio sugli avversari di turno.

Tra le indiscutibili qualità di Star Renegades, è poi impossibile non citare l'approccio con cui gli sviluppatori hanno saputo creare un colorato universo in pixel art che riesce a restituire a schermo delle scene estremamente originali, e questo tanto nelle fasi a scorrimento quanto nell'esplorazione libera delle ambientazioni aliene.

Le versioni console di Star Renegades sono attese al lancio su Xbox One e Nintendo Switch per il 19 novembre e su PlayStation 4 per il 25 novembre. Date un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo.