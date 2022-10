STAR sfida Fall Guys gratis su mobile coi criceti: 10Mln di download

Se pensate che su dispositivi mobili ci sia solamente Stumble Guys a sfidare Fall Guys (ricordiamo che quest'ultimo non dispone ancora di una versione ufficiale mobile), vi sbagliate. Infatti, un altro gioco gratuito di questo tipo sta facendo registrare numeri importanti: si tratta di STAR.

In realtà però il nome non è solamente "STAR", ma il proseguimento dipende dalla piattaforma. Infatti, sul Play Store di Google si fa riferimento a "STAR: La super corsa", pubblicato da CASUAL AZUR GAMES, mentre sull'App Store di Apple si tratta di "S.T.A.R. - Gara Super Difficile", pubblicato da AI Games FZ.

Al netto delle stranezze riguardanti il nome, un dato che attira l'attenzione è rappresentato dal numero di download raggiunti sul Play Store dal gioco, dato che "STAR: La super corsa" è stato scaricato oltre 10 milioni di volte. In ogni caso, a non passare inosservata è anche "l'ispirazione" proveniente da titoli come Fall Guys.

Il gioco è infatti di quel tipo, anche se c'è qualche variazione alla formula, tra cui ovviamente la presenza di criceti come personaggi giocabili. Va detto che Fall Guys è un titolo con ben altri valori produttivi, ma persino Stumble Guys risulta per certi versi più curato di STAR.

Vi avvertiamo subito: i bug sono dietro l'angolo e in determinati casi possono compromettere l'esperienza. Tuttavia, la presenza dei criceti e il fatto che si tratti di un titolo gratuito sembra nonostante tutto aver portato molte persone quantomeno a provare STAR.