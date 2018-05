Star Trek Bridge Crew: DLC ispirato a The Next Generation in arrivo il 22 maggio

Ubisoft e Red Storm Entertainment hanno annunciato che il prossimo 22 maggio Star Trek: Bridge Crew riceverà un corposo DLC ispirato a The Next Generation.

Il nuovo contenuto aggiuntivo, chiamato molto semplicemente The Next Generation DLC, introdurrà il ponte della nave stellare USS Enterprise NCC-1701-D e due nuove specie, i Romulani e i Borg. Per l'occasione, verranno apportate anche alcune modifiche al bilanciamento del gioco, mentre gli ingegneri verranno sostituiti da una nuova classe, chiamata Operations, adibita all'organizzazione dell'equipaggio e alla massimizzazione dei buff per la nave.

Verranno introdotte le uniformi dell'era The New Generation, fornita la possibilità di creare avatar con le sembianze degli androidi del dottor Noonian Soong, aggiunte meccaniche legate alla modulazione degli scudi e al fuoco dei phaser e due voyage inediti, Resistance e Patrol, con nuovi incarichi e meccaniche. In Resistance, i giocatori dovranno recuperare un'arma prototipo anti-Borg e sventare la minaccia di un Cubo Borg che sta assimilando e distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Verrà introdotta, inoltre, anche una macchina Planet Killer completamente funzionante con un raggio ad anti-protoni.

The Next Generation DLC verrà pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation VR il prossimo 22 maggio. I giocatori PC in possesso di HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality dovranno invece attendere il 21 luglio.