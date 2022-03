Star Trek Resurgence: 7 minuti di gameplay con Spock

IGN USA ha pubblicato in esclusiva il primo gameplay di Star Trek Resurgence, annunciato ai The Game Awards 2021 dello scorso dicembre e ora pronto a mostrarsi nuovamente al pubblico con alcune sequenze con protagonista Spock.

Nel filmato, Spock introduce il giocatore ad una specifica missione, mostrando alcuni aspetti del gameplay e della componente narrativa del gioco. Star Trek Resurgence è una avventura narrativa sviluppata da Dramatic Labs, team nato da ex membri di Telltalee Games, il titolo è atteso nel corso della primavera (la data di uscita precisa non è ancora stata resa nota) su PC via Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Star Trek Resurgence vanta una storia originale ambientata dopo gli eventi narrati nella serie TV Star Trek The Next Generation (trasmessa tra il 1987 e il 1994), due i personaggi giocabili, ovvero Jara Rydek (Ufficiale) e Carter Diaz (Ingegnere), impegnati a risolvere un mistero che coinvolge due razze aliene in guerra per il predominio dello spazio.

Il team Dramatic Labs è stato fondato da Kevin Bruner, ex CEO di Telltale Games, e buona parte dello studio ha lavorato sulle celebri avventure a episodi della compagnia come The Walking Dead, Batman, Borderlands e Minecraft, solamente per citarne alcune.