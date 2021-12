Star Trek Resurgence annunciato dagli ex Telltale Games, arriva in primavera 2022

Durante i Game Awards 2021 c'è stato spazio anche per l'annuncio di un nuovo videogioco incentrato sull'universo di Star Trek. Dramatic Labs, studio composto da vari ex membri di Telltale Games, è al lavoro su Star Trek Resurgence, avventura narrativa che vedrà la luce durante la primavera 2022 in una data ancora da stabilire.

Il titolo è descritto come una storia originale ambientata in un periodo successivo alla serie tv Star Trek: The Next Generation, andata in onda tra il 1987 e il 1994. L'avventura sarà ambientata su una nave spaziale nota con il nome di U.S.S. Resolute ed avrà due diversi protagonisti giocabili: l'ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz. I due dovranno svelare la verità su un sinistro mistero che coinvolge due diverse razze aliene sull'orlo della guerra, e saranno quindi costretti a prendere difficili decisioni che plasmeranno l'evolversi degli eventi.

"Come fan di Star Trek, è davvero un onore creare una storia che mette i giocatori al centro dell'azione, con scelte e decisioni significative che influiranno sull'intera narrativa", afferma Kevin Bruner, fondatore di Dramatic Labs ed ex CEO di Telltale Games, che aggiunge: "Realizzato da zero con l'Unreal Engine ed il nostro motore grafico, il gioco mostrerà l'evoluzione del nostro team nel creare avventure dalla forte narrativa".

Star Trek Resurgence uscirà su PC via Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.