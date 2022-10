Che fine ha fatto Star Trek Resurgence? L'avventura narrativa salta il 2022

Nel corso dei Game Awards 2021 è stato annunciato Star Trek Resurgence, titolo di stampo narrativo sviluppato da Dramatic Labs, studio composto da diversi ex membri di Telltale Games. Atteso per il 2022, il nuovo videogioco basato su Star Trek si farà attendere più a lungo del previsto.

Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, Dramatic Labs conferma il rinvio di Star Trek Resurgence al 2023: si dovrà attendere il prossimo aprile prima di godersi l'avventura narrativa prevista in uscita su PC e console PlayStation e Xbox. Un posticipo che in verità non sorprende troppo, considerato come da un po' di tempo non c'erano notizie concrete e nuovi trailer sul gioco.

Gli sviluppatori spiegano che "la produzione è avanzata costantemente durante tutta l'estate, ma abbiamo preso la difficile decisione di spostare la nostra finestra di lancio oltre il 2022 in modo da dare al gioco una rifinitura finale e creare un'esperienza di Star Trek Davvero immersiva". Dramatic Labs aggiunge infine che "il nostro amore ed ammirazione verso Star Trek è stato fondamentale per questa decisione. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora e questo continua ad essere un progetto che appassiona tutti noi. Siamo davvero grati ed elettrizzati per la possibilità di lavorare ad un universo che significa così tanto per molti di noi".

Gli autori promettono dunque vari aggiornamenti a breve, nel frattempo che mettono a frutto il tempo extra a disposizione per perfezionare al massimo il progetto. Per maggiori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Star Trek Resurgence, che abbiamo provato durante i Play Days del Summer Game Fest 2022.