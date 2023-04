Star Trek Resurgence: l'avventura sci-fi ha una data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox

È trascorso più di un anno dall'ultimo video di Star Trek Resurgence con Spock, e per il team di Dramatic Labs è finalmente giunta l'ora di annunciare la data di lancio di questa intrigante avventura spaziale su PC, PlayStation e Xbox.

Il nuovo racconto interattivo dato alla luce dalla software house indipendente formata da ex membri di Telltale Games narrerà le gesta compiute dal primo ufficiale Jara Rydek e dall'ingegnere Carter Diaz. I due protagonisti di quest'avventura ambientata poco dopo gli avvenimenti di Star Trek The Next Generation dovranno svelare un mistero sinistro che coinvolge due civiltà sull'orlo della guerra.

Gli appassionati vecchi e nuovi della serie avrà perciò modo di immergersi nelle atmosfere di una storia piena di colpi di scena e di interagire con molteplici personaggi secondari, ivi compresi dei volti storici della saga come il già citato Spock, per determinare il corso della storia compiendo tutta una serie di scelte nei dialoghi a risposta multipla e nelle attività più 'movimentate', come possiamo intuire ammirando le nuove immagini condivise da Dramatic Labs.

Il viaggio della U.S.S. Excelsior verso lo spazio profondo di Star Trek Resurgence è previsto per il 23 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento sulla storia, sul gameplay e sul contenuti del nuovo titolo firmato Dramatic Labs, qui trovate la nostra anteprima di Star Trek Resurgence, l'avventura ambientata dopo The Next Generation.