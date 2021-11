Star War di Quantic Dream si intitolerà Eclipse e sarà ambientato nell'Alta Repubblica?

Si parla da tempo di un nuovo gioco di Star Wars sviluppato da Quantic Dream, attualmente lo studio francese non ha confermato nulla ma Jeff Grubb è tornato sull'argomento svelando alcuni possibili dettagli del progetto.

Secondo quanto riportato dal giornalista di GamesBeat e VentureBeat, il gioco di Quantic Dream si intitolerà Star Wars Eclipse e sarà ambientato nell'Alta Repubblica, come parte di una strategia di marketing di Disney che vuole "spingere" questo periodo, lo stesso Grubb non sa però quanto queste voci siano affidabili e si limita a riportare il rumor senza aggiungere altre informazioni.

Nei mesi scorsi si è parlato di un gameplay di stampo action per questo progetto, in sviluppo da almeno 18 mesi. Quando verrà presentato? Quantic Dream sta lavorando al teaser di Star Wars Eclipse con la compagnia Unit Image e sembra che il materiale promozionale sia attualmente al vaglio di Disney che dovrà dare o meno la sua approvazione.

Un nuovo gioco di Star Wars verrà annunciato il 14 dicembre come parte dell'evento Bring Home the Bounty, inoltre vi ricordiamo che qualche giorno prima (il 9 dicembre) si terranno i The Game Awards e chissà che Star Wars Eclipse non possa essere svelato proprio durante lo show di Geoff Keighley.