Star Ward Jedi Fallen Order: Microsoft annuncia un nuovo controller Xbox One a tema

Se siete appassionati del mondo di Star Wars e avete intenzione di giocare a Jedi Fallen Order su PC o Xbox One, sappiate che Microsoft ha appena annunciato uno splendido controller che vi spingerà a passare al Lato Oscuro della Forza.

Il colosso di Redmond ha infatti svelato il nuovo controller Xbox One dal design ispirato ai Purge Trooper, le truppe d'assalto che metteranno i bastoni tra le ruote a Kal Cestis nel corso della sua avventura. Il pad in questione non presenta alcuna differenza dal punto di vista delle funzionalità con tutte le altre colorazioni e, proprio come visto con i controller di Sea of Thieves e Gears of War, la superficie non sarà perfettamente liscia e i vari dettagli di colore rosso e nero sono in rilievo.

Ad accompagnare l'uscita della periferica ci sarà anche uno stand perfettamente coordinato che permetterà di esporre il pad e caricarlo al contempo nel caso doveste decidere di utilizzare il Play & Charge Kit di Microsoft.

Il bundle, contenente sia il controller che lo stand, dovrebbe arrivare sugli scaffali di tutti i negozi in concomitanza con il lancio del gioco, ovvero il prossimo 15 novembre 2019, e sarà venduto al prezzo di 139 dollari.

