Star Wars 1313 ha ispirato Mandalorian e Book of Boba Fett? Parla un game designer

Star Wars 1313 è ancora oggi una ferita aperta per molti appassionati di videogiochi e di Star Wars. Il titolo annunciato nel 2012 venne cancellato un anno dopo in seguito alla chiusura di LucasArts, lasciando l'amaro in bocca ai fan che non vedevano l'ora di giocare il promettente Action/Adventure ambientato a Coruscant.

Nel corso degli anni sono trapelati in rete vari dettagli e concept art relativi al gioco, anche in tempi molto recenti: si pensi al video gameplay mai visto prima di Star Wars 1313 con Boba Fett, ancora risalente alle prime fasi di sviluppo ma che già dava un assaggio delle atmosfere che si sarebbero respirate nel titolo mai completato. Qualcosa però sembra essere sopravvissuta fino al punto da essere riutilizzata nelle serie tv prodotte da Disney, quali The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ancora in pieno svolgimento.

A rivelarlo su Twitter è il game designer Grant Parker, che ha rivelato di aver lavorato sul gioco agli inizi della sua carriera, contribuendo a programmare la sezione del bar vista nel video trapelato e creando alcuni asset come le carcasse di tauntauns destinate ad una macelleria con le quali Boba Fett interagisce ad un certo punto dell'azione. Da qui, poi, l'interessante rivelazione, che potrebbe essere però un piccolo spoiler per coloro che ancora non hanno vista il più recente episodio di Book of Boba Fett.

"Curiosità: numerosi ed eccellenti concept iniziali di 1313 sono stati riproposti ed utilizzati in Mandalorian e Book of Boba Fett. Sono stato così felice di notare che l'ultimo episodio di Boba Fett aveva anche una macelleria con tanto di tauntauns", rivela Parker, ricordando con nostalgia l'opera videoludica mai realizzata.

In ogni caso il futuro videoludico di Guerre Stellari è già ben tracciato: EA e Respawn hanno annunciato tre nuovi giochi di Star Wars, tra i quali un Action/Adventure che potrebbe essere il tanto rumoreggiato Star Wars Jedi Fallen Order 2.