Star Wars 1313: spunta in rete un nuovo screenshot del gioco cancellato

Nel corso dell'edizione 2012 dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles, la platea videoludica internazionale aveva potuto apprendere dell'esistenza di un nuovo progetto dedicato alla Galassia Lontana Lontana.

Si trattava di Star Wars 1313, un cover based shooter in corso di realizzazione presso gli studi di LucasArts. Il titolo doveva offrire al pubblico uno sguardo approfondito sull'universo dei cacciatori di taglie, tramite la narrazione delle gesta di un protagonista d'eccezione. Il personaggio chiave del gioco avrebbe infatti dovuto essere nientemeno che Boba Fett, figura parte dell'universo di Star Wars sin dati tempi della trilogia originale.



Star Wars 1313 doveva narrarne la giovinezza, andando così ad ampliare il canone relativo al celebre cacciatore di taglie spesso all'inseguimento di Han Solo. Purtroppo, nonostante le premesse avessero incuriosito pubblico, appassionati e stampa specializzata, fu successivamente oggetto di cancellazione. Il gioco non ha dunque mai visto la luce, ma in rete ha fatto recentemente la sua comparsa un presunto screenshot di gioco, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Per maggiori informazioni sul titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un interessante speciale dedicato alla storia dello sviluppo di Star Wars 1313, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.