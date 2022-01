Star Wars 1313: spunta un video gameplay mai visto prima con Boba Fett

Per festeggiare il suo sesto anniversario, il canale YouTube The Vault ha pubblicato un video gameplay inedito di Star Wars 1313, progetto annunciato nel 2012 da LucasArts e cancellato l'anno successivo dopo la chiusura della compagnia.

Star Wars 1313 era un gioco d'azione in terza persona con protagonista Boba Fett, il progetto ha goduto di grande rilevanza mediatica grazie al taglio cinematografico e alla natura action adventure in stile Uncharted, purtroppo però LucasArts non ha mai completato il progetto e dopo l'acquisizione dl franchise di Star Wars da parte di Disney, Star Wars 1313 è stato cancellato e la divisione LucasArts chiusa nella primavera del 2013.

Disney non ha mai pensato di riprendere in mano questo concept e dunque di Star Wars 1313 restano solo pochi filmati di gameplay, nello specifico quello pubblicato da The Vault è completamente inedito, apparentemente tratto da una build in fase Alpha, la demo è certamente poco rifinita e molti aspetti appaiono piuttosto grezzi ma è ugualmente interessante vedere la direzione che LucasArts aveva deciso di dare al gioco.

In ogni caso i fan di Guerre Stellari non devono disperare, da poco EA ha annunciato tre nuovi giochi di Star Wars tra cui un action adventure (probabilmente il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order , uno sparatutto in prima persona e un gioco di strategia.