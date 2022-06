Star Wars, in arrivo un gioco con Boba Fett? L'attore stuzzica i fan con un teaser

È ormai datato ad oltre un anno fa il primo rumor che suggeriva il futuro arrivo di un videogioco di Star Wars ispirato a The Mandalorian e con un focus particolare sui cacciatori di taglie.

Al momento, l'indiscrezione non ha ancora trovato conferma ufficiale. Quel che sappiamo, tuttavia, è che i titoli a tema Guerre Stellari attualmente in sviluppo sono molteplici, tra il misterioso open world di Ubisoft e il già annunciato Star Wars: Eclipse. In questo ampio ventaglio di produzioni, che include peraltro anche Star Wars Jedi: Survivor, potrebbe avere un ruolo anche Temuera Morrison, storico interprete del personaggio di Boba Fett.

A suggerirlo, è stato lo stesso attore, nel corso di una recente intervista concessa al portale britannico GamingBible. Dopo aver discusso del suo ruolo come doppiatore in molti videogiochi dedicati a Star Wars, Morrison ha commentato l'eventualità di poter fare ritorno in questo universo, "magari con un Republic Commando 2 o un gioco su Boba Fett". Un'ipotesi che pare aver entusiasmato l'interprete, che si è divertito ad offrire una replica sibillina. Dopo aver confermato il suo apprezzamento per l'esperienza offerta dai videogiochi di Guerre Stellari, Morrison ha infatti concluso con un "C'è qualcosa in arrivo, ve lo assicuro".



Nel frattempo, la primavera ha portato ulteriori rumor su di un videogioco di The Mandalorian.