Star Wars Battle Scars: annunciato il romanzo ambientato tra Fallen Order e Survivor

Nelle ore in cui si stanno diffondendo delle indiscrezioni sulla data di lancio di Star Wars Jedi: Survivor, i curatori del franchise di Guerre Stellari annunciano Star Wars: Battle Scars, un nuovo romanzo ambientato tra i videogiochi Star Wars Jedi: Fallen Order e il già citato Survivor.

Star Wars Jedi: Battle Scars avrà per protagonista Cal Kestis, Jedi che nei videogiochi di Respawn Entertainment ha il volto di Cameron Monaghan, e seguirà la ciurma della Mantis in un'avventura ambientata tra il finale di Star Wars Jedi: Fallen Order e l'inizio di Star Wars Jedi: Survivor. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla trama, ma sappiamo già da tempo che le vicende del nuovo videogioco si svolgeranno cinque anni dopo Fallen Order, dunque il romanzo avrà luogo in un periodo non meglio precisato di quel lustro.

Scritto da Sam Maggs, che ha già contribuito al brand di Guerre Stellari fungendo da scrittrice ricorrente per Star Wars Adventures (ha anche lavorato per 9 mesi a Star Wars: Knights of the Old Republic prima di lasciare il progetto nel 2021), Star Wars: Battle Scars verrà pubblicato dalla casa editrice Del Rey negli Stati Uniti d'America il 7 marzo 2023. Non sono ancora disponibili informazioni su un eventuale adattamento in lingua italiana. La data di lancio del videogioco Star Wars Jedi: Survivor, invece, è ancora ignota e fissata in un generico 2023, sebbene Jeff Grubb abbia puntato a marzo 2023, proprio in concomitanza del romanzo.