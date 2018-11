Star Wars Battlefront 2: le abilità e i costumi di Obi-Wan Kenobi nel dettaglio

Tra pochissimi giorni Star Wars Battlefront 2 si espanderà ulteriormente con il corposo aggiornamento gratuito Battaglia di Geonosis. Previsto per mercoledì 28 novembre, introdurrà il celebre pianeta teatro della prima grande battaglia della Guerra dei Cloni e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi.

Abbiamo già avuto modo di ammirare Obi-Wan in azione nel trailer della battaglia di Geonosis pubblicato nei giorni scorsi, nel quale è anche presente il suo acerrimo nemico, il Generale Grievous. Quest'oggi invece andiamo alla scoperta delle abilità che sarà in grado di utilizzare in combattimento. Il Maestro Jedi, durante le Guerre dei Cloni comandava il 212esimo Battaglione d'Attacco, è descritto come un personaggio esperto nell'uso della Forza, nella manipolazione mentale ed eccellente soprattutto in difesa.

Grazie allo Scatto difensivo, Obi-Wan si scaglia in avanti in avanti sventagliando la spada laser deviando i colpi di blaster e danneggiando i nemici davanti a sé. Mentre l'abilità è attiva, è possibile scegliere liberamente il momento in cui affondare il colpo finale. L'abilità Trucco mentale debilitante rispecchia invece la sua maestria nella manipolazione della mente. Grazie ad esso, può impedire al l'avversario di usare qualsiasi abilità per un breve periodo, comprese le schivate. Infine, Spinta poderosa è un'abilità offensiva simile alla spinta di Luke Skywalker. La versione di Obi-Wan, tuttavia, è più concentrata rispetto a quella del suo futuro allievo. Tenendo premuto il comando è inoltre possibile migliorare la portata della Spinta.

Il 28 novembre Obi-Wan Kenobi debutterà in Star Wars Battlefront 2 con l'aspetto predefinito Maestro Jedi, visibile in apertura di notizia. Dallo stesso giorno sarà possibile acquistare anche il costume Abito Jedi, visibile in basso, con crediti o cristalli. In futuro verrà aggiunto anche un terzo aspetto acquistabile, Generale Jedi.