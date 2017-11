Star Wars Battlefront 2: bastano 24 ore di gioco per sbloccare tutti gli eroi?

Se inizialmente, secondo alcune stime erano necessarie fino a 40 ore per sbloccare alcuni degli eroi più importanti di(tra cui Darth Vader), dopo i ritocchi messi in campo da EA le tempistiche si sono notevolmente abbassate, come testimoniato da alcuni messaggi apparsi su Reddit.

Secondo quanto riportato, DICE ha ridotto notevolmente i tempi di progressione, di conseguenza sarà possibile sbloccare i personaggi in molto meno tempo. Nello specifico, le prime testimonianze parlano di circa 24 ore per ottenere tutti gli eroi di Battlefront 2, a differenza delle 40 ore ipotizzate in precedenza per il solo Darth Vader con i prezzi pre-lancio e con qualche stima forse un pizzico troppo negativa. La nostra redazione aveva già quantificato in circa 20 ore i tempi di gioco necessari per sbloccare proprio Darth Vader.

Ricordiamo che alla fine della scorsa settimana, lo studio ha rimosso temporaneamente le microtransazioni (probabilmente su richiesta di Disney), queste torneranno in futuro, probabilmente in una nuova veste, nel frattempo lo studio sta lavorando sul bilanciamento del gioco.