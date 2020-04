Star Wars Battlefront 2: arriva Battaglia di Scarif, l'ultimo DLC gratis del gioco

Dopo una partenza che definire sottotono sarebbe riduttivo, alla quale ha fatto seguito un supporto magistrale durato due anni e mezzo, oggi 29 aprile 2020 Star Wars Battlefront 2 riceve l'ultimo espansione gratuita, intitolata Battaglia di Scarif.

Con la Battaglia di Scarif, l'Era della Ribellione arriva in modalità Supremazia e Azione immediata introducendo frenetiche battaglie su Hoth, Tatooine, Yavin 4, la Morte Nera II e nella richiestissima ambientazione da Star Wars Battlefront (2015) ispirata a Rogue One: A Star Wars Story, ovvero il mondo tropicale di Scarif. Adesso, Star Wars Battlefront 2 può vantare contenuti ispirati a tutti i film di Guerre Stellari. Dato che la Morte Nera II e Scarif non si prestano narrativamente alla presenza di navi da battaglia, i match di Supremazia nell'Era della Ribellione si combattono esclusivamente nella fase terrestre. In compenso, è possibile pilotare i caccia stellari in una selezione di location in modalità Supremazia nell'Era della Ribellione.

Scarif e Crait si uniscono alle modalità di gioco Eroi contro malvagi, mentre la modalità Cooperativa vedrà l'aggiunta dell'incrociatore stellare MC85, dello Star Destroyer del Primo Ordine e di Scarif. A grande richiesta, sono inoltre stati aggiunti nuovi aspetti: in segno di ringraziamento, tutti i giocatori riceveranno tre nuovi aspetti ispirati a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Rey con la sua spada laser gialla, Kylo Ren incappucciato con la maschera riforgiata e l'Imperatore Palpatine. Quest'ultimo viene anche introdotto in Supremazia, Cooperativo e Azione immediata nell'Epoca Sequel, assieme a Chewbecca per il Lato Chiaro. Infine, sono previste delle ricompense speciali per chi ama la sfida: eliminando 5.000 nemici usando Darth Maul, i giocatori potranno ottenere il suo aspetto Vecchio Maestro.

Star Wars Battlefront 2, d'ora in avanti, non si espanderà più con nuovi contenuti, ma continuerà a ricevere interventi ai server, sfide di gioco ed eventi ricorrenti come PE Doppi. Nei prossimi mesi, DICE si focalizzerà sul nuovo capitolo di Battlefield.