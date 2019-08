Star Wars Battlefront 2: in arrivo la splendida mod grafica dell'italiano MassiHancer

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i giocatori di Battlefield 5 e Star Wars Battlefront con le sue splendide mod grafiche, lo sviluppatore amatoriale Giulio Maria alias "MassiHancer" afferma di voler lavorare su SW Battlefront 2 per integrare i suoi tool iper realistici nel titolo EA DICE.

La "cura MassiHancer" promessaci dall'autore italiano prevede l'utilizzo di pacchetti di texture 4K, così come di programmi come ENV e ReShade impiegati anche da altri modder per introdurre (o meglio, per simulare) gli effetti della tecnologia di illuminazione dinamica in tempo reale tramite Ray Tracing.

Grazie anche alle modifiche operate tramite i parametri console e il tonemap, il modder nostrano afferma così di poter infondere ulteriore realismo nelle ambientazioni del controverso sparatutto sci-fi di Electronic Arts ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

Nell'attesa di ricevere ulteriori notizie sulla mod MassiHancer di Star Wars Battlefront 2, il programmatore italiano ci tiene a farci ammirare il suo ultimo lavoro sulla tech demo "Book of the Dead" del motore grafico Unity. Anche in questo caso, il modder ha agito su illuminazione, tonemap e gradienti di colore integrando nella demo i tool ReShade ed ENV per riadattare la foresta digitale ispirandosi ai paesaggi delle campagne dell'Umbria.

I due filmati che potete ammirare in calce e in cima alla notizia si riferiscono proprio alla versione MassiHancer di Book of the Dead su Unity Engine: in entrambi i casi, la tech demo gira fluidamente in 4K con una scheda video Nvidia RTX 2080 Ti, la stessa GPU utilizzata da modder come DubStepZz con i suoi ormai celebri video di GTA 5 in 4K con Ray Tracing.