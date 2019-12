Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition confermata; BB-8 e BB-9E in arrivo a gennaio

Alla fine, le indiscrezioni circolate in rete si sono rivelate veritiere: Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition esiste davvero, ed arriva su PlayStation Store, Xbox Store e Origin PC nella giornata di domani 5 dicembre al prezzo di 39,99 euro.

Questa nuova edizione digitale include tutti i contenuti gratuiti e le patch pubblicate negli ultimi due anni e, soprattutto, lo sblocco immediato di tutti gli oggetti di personalizzazione che normalmente andrebbero acquisiti con le transazioni in-game. Stiamo parlando di 25 aspetti per gli eroi, inclusi quelli per Rey, Finn e Kylo Ren in arrivo il prossimo 17 dicembre in occasione dell'uscita di Star Wars: Rise of Skywalker nelle sale, oltre 125 aspetti per i soldati di entrambe le dazioni, oltre 100 emote e oltre 70 pose della vittoria per eroi e soldati.

I giocatori già in possesso di una copia di Star Wars Battlefront 2 potranno effettuare l'upgrade alla Celebration Edition al prezzo di 24,99 euro. È bene precisare che in quest'edizione saranno inclusi tutti gli oggetti di personalizzazione pubblicati fino al 20 dicembre, compresi quelli dedicati a Rise of Skywalker. I nuovi oggetti che verranno aggiunti al gioco dopo tale data dovranno essere acquisiti con la valuta in-game anche dai possessori della Celebration Edition.

I contenuti di Star Wars: Rise of Skywalker verranno resi disponibili a partire dal 17 dicembre con un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Tra di essi saranno inclusi un nuovo Pianeta Giungla (già intravisto nei trailer del film) con le modalità Co-Op ed Eroi contro Malvagi, almeno 4 nuovi rinforzi e i già menzionati aspetti per gli eroi Rey, Finn e Kylo Ren.

Non è ancora finita qui! DICE vuole affrontare il terzo anno di Star Wars Battlefront 2 nel migliore dei modi, e a gennaio introdurrà l'eroe BB-8 tra le fila del Lato Chiaro, e il suo equivalente BB-9E nel ruolo di supporto per il Primo Ordine. La compagnia svedese ha inoltre fatto sapere di essersi già messa al lavoro sugli aggiornamento di febbraio e marzo.