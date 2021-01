Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition gratis da oggi su Epic Games Store

Da oggi e fino al 21 gennaio Epic Games Store regala Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition per PC, avete una settimana esatta per riscattare il gioco, il quale resterà vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria.

Metti alla prova la tua padronanza di blaster, spada laser e potere della Forza online e offline. Gli eroi nascono sul fronte di battaglia: diventa l'eroe della battaglia definitiva di Star Wars con Star Wars Battlefront II Celebration Edition! Ottieni Star Wars Battlefront II e la collezione completa dei contenuti di personalizzazione resi disponibili attraverso l'acquisto in gioco dall'uscita, oltre a oggetti ispirati a Star Wars L'Ascesa di Skywalker.

Potete scaricare gratis Star Wars Battlefront 2 per PC dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora di giovedì 21 gennaio, come sempre il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

La Celebration Edition di Star Wars Battlefront 2 include anche vari contenuti (tra cui armi e skin) tratti da Star Wars L'Ascesa di Skywalker, ultimo episodio della nuova trilogia di Guerre Stellari. Da tempo si parla del prossimo arrivo di Star Wars Battlefront 3, novità fresca è invece l'annuncio di un gioco Open World di Guerre Stellari targato Ubisoft sviluppato dagli autori di The Division e The Division 2.