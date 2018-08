Star Wars Battlefront 2: i Cloni Soldato si uniscono alla battaglia a fine agosto

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che il prossimo 29 agosto si uniranno a Star Wars Battlefront 2 due famose divisioni di Cloni Soldato: il 41° Corpo d'Élite e il 327° Corpo Stellare.

Il titolo si arricchirà inoltre con nuovi aspetti per i soldati, disponibili per le classi Assalto, Pesante e Specialista della Repubblica Galattica, e nuove emote e pose vittoriose acquistabili con cristalli e crediti. La mappa Hangar del palazzo di Naboo si aggiungerà alle mappe disponibili in modalità Eliminazione e Arcade personalizzato: si tratta del luogo in cui il giovane Anakin Skywalker decolla a bordo di un caccia stellare N-1 nel film La Minaccia Fantasma. Questa mappa include anche una grande sala dei generatori ispirata alla famosa scena "Scontro tra destini" della medesima pellicola.

La modalità Caccia Ewok resterà sempre disponibile nel menu delle operazioni. La community ha mostrato enorme apprezzamento per questa modalità fin da quando è stata lanciata, inizialmente per un tempo limitato. Gli Ewok sono chiamati a respingere gli assaltatori usando gli strumenti primitivi a propria disposizione, mentre gli Imperiali devono sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? La pubblicazione dell'aggiornamento è fissata per il 29 agosto. Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.