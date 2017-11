Star Wars Battlefront 2: come guadagnare velocemente crediti e punti battaglia

Giocando aè fondamentale raccogliere, in modo da sbloccare nuovi personaggi da poter poi usare online. Infatti nel gioco sono presenti dal lancio ben 7 Eroi e 7 Cattivi, più due che arriveranno con il DLCagli inizi di dicembre.

In questa guida vi spiegheremo quindi come raccoglierne più velocemente così da avere dalla vostra parte più personaggi possibili.

Guadagnare Crediti

Nonostante EA abbia ridotto il costo di alcuni personaggi, come Darth Vader e Luke Skywalker,ora acquistabili a 15.000 Crediti rispetto ai 60.000 precedenti, può essere ancora difficoltoso raccogliere tutti quelli necessari. Ecco quindi alcuni trucchetti per guadagnare Crediti velocemente:

Aprite le casse premio – Le casse premio giornaliere vi faranno guadagnare un minimo di 1.000 Crediti senza fatica, che non è poco, quindi ricordatevi di accedere almeno una volta al giorno per ottenerne il più possibile.

– Le casse premio giornaliere vi faranno guadagnare un minimo di 1.000 Crediti senza fatica, che non è poco, quindi ricordatevi di accedere almeno una volta al giorno per ottenerne il più possibile. Completate gli obbiettivi – Nella sezione Carriera nel menu principale, è possibile visionare le varie sfide che il gioco vi proporrà. Alcune di esse sono molto semplici e possono essere completate in soli 10 minuti, quindi ricordatevi di guardarci spesso. In particolare dedicatevi alla modalità Arcade che vi consegnerà 100 Crediti per ogni missione completata.

– Nella sezione Carriera nel menu principale, è possibile visionare le varie sfide che il gioco vi proporrà. Alcune di esse sono molto semplici e possono essere completate in soli 10 minuti, quindi ricordatevi di guardarci spesso. In particolare dedicatevi alla modalità Arcade che vi consegnerà 100 Crediti per ogni missione completata. Giocate online – Purtroppo il gioco non ripaga abbastanza chi riesce ad essere più produttivo. Di solito guadagnerete più Crediti ma mano che la durata del match si allungherà. Perciò la modalità più consigliata è Assalto Galattico che vi darà intorno ai 300/400 Crediti a partita.

– Purtroppo il gioco non ripaga abbastanza chi riesce ad essere più produttivo. Di solito guadagnerete più Crediti ma mano che la durata del match si allungherà. Perciò la modalità più consigliata è Assalto Galattico che vi darà intorno ai 300/400 Crediti a partita. Completate la campagna – Completando la campagna riceverete 5.000 Crediti in 6/7 ore, ma anche portando a termine i singoli capitoli allargherete il vostro portafoglio.

Ottenere Punti Battaglia

Purtroppo, alcuni personaggi e veicoli, dopo essere stati acquistati, per essere attivati durante il gioco, hanno bisogno di Punti Battaglia. Eccoli qui in particolare

Chewbecca 10.000 Crediti

Darth Vader 15.000 Crediti

Imperatore Palpatine 10.000 Crediti

Iden Versio 5.000 Crediti

Leia Organa 10.000 Crediti

Luke Skywalker 15.000 Crediti

Rey/Chewbecca Millenium Falcon 20.000 Crediti

Alcuni consigli per guadagnare Punti Battaglia velocemente:

Cercate gli obiettivi

Guadagnerete più punti ottenendo gli obbiettivi del match piuttosto che puntare alle uccisioni. Oltre a questo, aiuterete la squadra a vincere.

Equipaggia la carta stellare Cacciatore di Taglie

Portando con voi questa carta, riceverete un numero di Punti Battaglia maggiore per ogni nemico controllato da un giocatore ucciso.

Sconfiggete i nemici controllati dalla CPU

Suonerà strano, ma potrete racimolare un bell’ammontare di Punti Battaglia buttando giù i nemici in modalità come Assalto Galattico e Caccia Stellari all’Assalto. Considerano che ci sono un buon ammontare di nemici sparsi per il campo di battaglia, dovrebbe essere relativamente facile sbloccare un personaggio speciale.