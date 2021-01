Star Wars Battlefront 2, come riscattarlo gratis su PC: tutti i dettagli in video!

Si è ufficialmente concluso il periodo delle festività natalizie e di inizio anno, ma la community PC può comunque continuare ad usufruire di interessanti promozioni.

A generare sempre più occasioni in tal senso è il portale proprietario di Epic Games, che con cadenza settimanale propone alla propria utenza un titolo gratuito. Ebbene, per inaugurare il 2021 con il giusto passo, sarà possibile riscattare Star Wars Battlefront 2 in maniera completamente gratuita. A partire dal prossimo giovedì 14 gennaio, Epic Games Store consentirà infatti agli appassionati di shooter e dell'universo di Guerre Stellari di aggiungere la produzione Electronic Arts alla propria collezione.

Una promozione decisamente interessante, tanto più che coinvolge Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, versione del gioco pubblicata nel corso del dicembre 2019 e che include al suo interno sia il gioco originale sia alcuni elementi di personalizzazione. Per tutti illustrarvi tutti i dettagli sull'iniziativa, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

In seguito alla release del titolo, lo ricordiamo, Electronic Arts ha offerto un ricco supporto post lancio, conclusosi la scorsa primavera con l'arrivo del DLC della battaglia di Scarif in Star Wars Battlefront 2.