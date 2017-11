Star Wars Battlefront 2 a confronto su PC, PS4 e Xbox One

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un video confronto per Star Wars Battlefront 2 , paragonando il comparto grafico del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come al solito, i video confronti di Candyland accostano le stesse identiche scene sulle varie piattaforme, permettendoci di farci un'idea accurata sulle differenze che possono intercorrere in termini grafici o di frame rate. In questo caso, il nuovo Star Wars Battlefront 2 di DICE viene messo a paragone su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con una particolare enfasi sui dettagli, sulla qualità delle texture, sul sistema di illuminazione e sulle ombre, alternando spazi aperti e ambienti chiusi. Cosa ne pensate?

Per quanto riguarda le ultime novità relative al gioco, ricordiamo che Electronic Arts è tornata ad esprimersi sulle microtransazioni e sul sistema di crediti (a tal proposito, pochi giorni fa è stato ridotto il premio in crediti ricevuto al termine della Campagna).