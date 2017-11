Star Wars Battlefront 2: creato un sistema automatico per accumulare crediti

Dopo le tante critiche mosse al sistema didi, un utente ha ben deciso di creare un sistema automatico con cui accumulare crediti nel gioco senza muovere nemmeno un dito.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, l'utente in questione ha creato un piccolo congegno in grado di muovere le levette analogiche del pad e premere casualmente il tasto X. Dal momento che in Star Wars Battlefront 2 si possono guadagnare crediti con il semplice ingresso in partita (a prescindere dall'esito della stessa), con questo sistema automatico si possono accumulare risorse anche senza stare di fronte alla console o al PC. Una soluzione davvero creativa che riesce a strappare pure un sorriso. A voi è mai capitato di inventarvi qualcosa di simile per ottenere punti e obiettivi senza giocare?