Star Wars Battlefront 2: DICE dispiaciuta per il feedback negativo ricevuto

Come promesso,ha tenuto una sessione AMA () su Reddit dedicata a, con la partecipazione di alcuni sviluppatori di

Per l'occasione, sono intervenuti il produttore esecutivo John Wasilczyk, il design director Dennis Brannvall e il produttore Paul Keslin. Brannval ha confessato di essere "incredibilmente triste" a causa del feedback negativo ricevuto dalla comunità. "È una cosa che abbiamo odiato, davvero, perché vogliamo realmente creare un gioco che che vi possa piacere". Secondo lo sviluppatore, DICE è davvero convinta di aver creato un gioco "divertente e bellissimo", ma purtroppo il particolare sistema di progressione implementato non ha ottenuto il favore di tutti. Per questo motivo, il team si impegnerà attivamente per sistemarlo. Dettagli al riguardo verranno condivisi prossimamente.

Wasilczyk ha affermato che il team sta lavorando per incrementare il numero di opzioni di progressione a disposizione dei giocatori, in modo da "fornire loro maggior controllo e un maggior quantitativo di scelte", impegnandosi al contempo a mantenere l'esperienza multiplayer equa e bilanciata.

Gli sviluppatori hanno poi spiegato la scelta di inserire un limite giornaliero ai crediti ottenibili all'interno della modalità Arcade. L'intenzione è quella di evitare che un giocatore possa ottenere eccessivi vantaggi nel multiplayer competitivo dopo aver trascorso un enorme quantitativo di tempo in quella modalità. Kelsin, tuttavia, ha promesso che DICE continuerà a monitorare la situazione in modo da "apportare aggiustamenti o modifiche al bilanciamento nel caso dovesse rendersi necessario".



Cosa ne pensate delle loro parole? Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile per tutti a partire da domani 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ieri, anche Electronic Arts è tornata a parlare del gioco, in particolare delle microtransazioni e del sistema di crediti.