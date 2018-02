Star Wars Battlefront 2: disponibile la patch 1.2 che introduce la modalità Jetpack Cargo

La patch 1.2 diè adesso disponibile per il download su tutte le piattaforme. L'aggiornamento, oltre a risolvere una serie di bug, introduce svariati cambiamenti al bilanciamento degli eroi e la modalità a tempo limitato

Jetpack Cargo è una modalità dal ritmo frenetico in cui due squadre di 8 giocatori dovranno sfruttare i propri jetpack per avere la meglio sugli avversari. Per quanto riguarda le novità in ottica bilanciamento, i personaggi che hanno subìto modifiche sono Darth Vader, Boba Fett, Iden, Rey, Bossk, Kylo Ren, Palpatine, Luke, Yoda, Lando Calrissian, Chewbacca e Capitan Phasma. Per ulteriori dettagli e informazioni in merito, vi consigliamo di dare un'occhiata al changelog completo sul forum di Electronic Arts.

Cosa ne pensate dell'ultimo aggiornamento di Star Wars Battlefront 2?