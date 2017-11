Star Wars Battlefront 2: disponibile per il download la patch 1.03

hanno da poco reso disponibile per il download la patch 1.03 per. L'update non introduce meccaniche o elementi di gioco inediti, bensì si limita a limare e correggere alcuni aspetti preesistenti.

Tra le varie correzioni apportate, troviamo ad esempio una revisione dell'area di combattimento delle mappe di Kamino, Tatooine, Endor, Naboo, e Hoth. Oltre a questo, è stato nerfato il danno della pistola Stinger, nella forma di un danno ridotto nei confronti degli Eroi e dei Villain. Inoltre, sono stati rivisti e corretti gli spawn delle Starfighter e delle AAT, rispettivamente su Tatooine e Kashyyyk.

A questo vanno ad aggiungersi numerose correzioni di bug, con problemi di clipping, texture non disposte ed altri errori di varia natura ora rettificati.



Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Nonostante la decisione di sosprendere gli acquisti in-game, EA ha dichiarato di non voler abbandonare il modello delle microtransazioni.