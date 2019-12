Star Wars Battlefront 2: EA DICE pubblica lo spettacolare trailer di Rise of the Skywalker

Dopo aver assistito al video de L'Ascesa di Skywalker in Fortnite, tocca agli autori di EA DICE attingere alla Forza per confezionare il trailer che preannuncia l'arrivo dell'attesissimo update di Star Wars Battlefront 2 dedicato a Rise of the Skywalker.

Il nuovo aggiornamento di Battlefront 2 incentrato interamente su Star Wars L'Ascesa di Skywalker (e sui suoi protagonisti) sarà disponibile in via del tutto gratuita e potrà essere scaricato a partire dal 17 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

I contenuti previsti per questa espansione dedicata al nono episodio dell'epopea sci-fi di Guerre Stellari, come promesso dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts, saranno tantissimi. Con l'update dicembrino di BF2 assisteremo infatti all'introduzione di una nuova località, un mondo alieno ricoperto di giungle (accessibile, però, solo dal 20 dicembre) che farà da sfondo alle sfide delle modalità Cooperativa ed Eroi contro Malvagi, con una rotazione scenari co-op che sarà aggiornata per comprendere Base Starkiller, Jakku e Takodana.

Sempre nel novero degli interventi compiuti da EA DICE, è poi impossibile non citare l'introduzione di quattro nuovi rinforzi come il soldato Sith, soldato jet del Primo Ordine e, per la Resistenza, il Mitragliere e la Spia. Non mancheranno poi gli aspetti dei nuovi Eroi rappresentati da Finn, Rey e Kylo Ren, inclusi per i possessori di Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition e acquistabili separatamente con Crediti o Cristalli ingame.

Per quanto riguarda le novità che ci attendono a gennaio nel programma di contenuti legati a Star Wars Battlefront 2 Rise of the Skywalker, DICE promette di portare la modalità Supremazia Assoluta nell'epoca della trilogia sequel, dandoci così modo di assistere alle battaglie tra le navi MC85 della Resistenza e lo Star Destroyer di classe Resurgent, oltre all'aggiunta dei droidi BB-8 e BB-9E come eroi.