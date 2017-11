Star Wars Battlefront 2: EA rimuove (temporaneamente) le microtransazioni

ha annunciato di aver disabilitato temporaneamente le microtransazioni di. Dopo la fase ad accesso anticipato, il gioco esce oggi in Europa e Nord Amrica, in contemporanea con il lancio ufficiale il publisher ha deciso di bloccare gli acquisti in-app.

Da questo momento non è più possibile acquistare Cristalli da Xbox Store, PlayStation Store, Origin e Amazon, inoltre lo store in-game è stato disabilitato, in questo non sarà possibile effettuare acquisti di alcun tipo.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale il publisher fa sapere che questa modifca è solamente temporanea e si è resa necessaria per poter lavorare meglio sul bilanciamento e sul sistema di progressione. Lo store e le microtransazioni torneranno prossimamente, al momento il team è impegnato nel migliorare l'esperienza di gioco, l'obiettivo è quello di apportare migliorie e cambiamenti dopo aver ascoltato attentamente i feedback della community.

Le microtransazionidi Star Wars Battlefront 2 hanno generato non poche polemiche nei giorni scorsi, al lancio della versione in accesso anticipato, DICE aveva ridotto il costo degli eroi, affermando che "Battlefront 2 è un gioco in continua evoluzione" ma questo non è bastato per placare le ire dei giocatori.