Star Wars Battlefront 2: EA risponde alle critiche su crediti e microtransazioni

Nel fine settimana su Reddit ha tenuto banco una discussione relativa al numero di crediti necessari per ottenere nuovi eroi in. Secondo alcuni giocatori i personaggi avrebbero prezzo troppo alti, per acquistaread esempio servono 60.000 crediti mentre per la40,000.

La discussione si è ben presto animata e molti hanno ribadito la natura Pay-To-Win del gioco, ipotesi subito smentita da un portavoce di Electronic Arts, intervenuto per placare gli animi:

"Il nostro obiettivo con Star War Battlefront 2 è quello di creare un sistema di progressione coinvolgente per i giocatori esperti e neofiti, senza distinzioni. Ci sono tanti contenuti al lancio e tanti altri ne arriveranno in futuro ma continueremo a modificare le logiche legate alla progressione, vogliamo che questo possa restituire soddisfazione agli utenti mentre esplorano la galassia di Star Wars Battlefront 2. Gli eroi possono essere sbloccati utilizzando i crediti, l'idea è quella di premiare i giocatori con nuovi personaggi, il valore iniziale è stato basato sui feedback raccolti durante l'Open Beta ma stiamo bilanciando al meglio tutto il sistema e alcune modifiche sono già state effettuate. Inoltre, vogliamo aumntare la media dei crediti quotidiana, per questo i lavori di bilanciamento sono ancora in corso."

Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 14 novembre per coloro che hanno effettuato il preordine della Elite Trooper Edition mentre per tutti gli altri il gioco arriverà sugli scaffali dei negozi venerdì 17 novembre nei formati PC, PS4 e Xbox One.