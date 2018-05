Star Wars Battlefront 2: EA sta pensando di interrompere il supporto al gioco?

Nonostante Electronic Arts abbia annunciato l'imminente avvio della Stagione 2 di Star Wars Battlefront 2, con contenuti tratti da Solo A Star Wars Story, sembra che il publisher sia in realtà intenzionato ad abbandonare il progetto in modo graduale nei prossimi mesi, come riferito da un insider.

L'insider in questione avrebbe dichiarato ai microfoni di SegmentNext di aver contatti molto ravvicinati con alcuni membri chiave di DICE, i quali avrebbero parlato di una situazione non positiva per il futuro di Star Wars Battlefront 2. In particolar modo, EA non avrebbe piani a medio o lungo termine e non avrebbe ancora stanziato un budget per i lavori dei prossimi mesi: i piani verrebbero modificati continuamente e allo stato attuale sarebbero previsti solo aggiornamenti minori, inoltre Criterion e EA Motive non sarebbero più attivi sul gioco, con l'intero supporto lasciato nelle mani di DICE, che però sarebbe già estremamente occupata con il nuovo Battlefield 5.

Non essendo più un titolo fresco e non avendo garantito i risultati commerciali sperati, è probabile che il publisher stia valutando bene i prossimi investimenti su Star Wars Battlefront 2.