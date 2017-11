Star Wars Battlefront 2: EA torna su microtransazioni e sistema di crediti

, CFO di, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo il sistema di crediti e ledi, le quali hanno generato accesi dibattiti in rete nei giorni scorsi.

Il responsabile finanziario della compagnia ha invitato gli utenti ad "avere pazienza" spiegando che il sistema di crediti è ancora in fase di bilanciamento. DICE sta ascoltando i feedback della community, i cambiamenti non sono finiti e termineranno certo con l'arrivo del gioco nei negozi.

Electronic Arts crede nella filosofia dei "Live Games" e Star Wars Battlefront 2 rappresenta pienamente il nuovo modo di pensare della compagnia: i giochi vivono di vita propria grazie all'arrivo di nuovi contenuti e di continue migliorie. I giocatori sono importantissimi per EA e il publisher tiene in forte considerazione l'opinione della community, come dinostra la scelta di ridurre il numero di crediti necessari ad acquistare alcuni eroi dopo aver constatato come la maggior parte dei giocatori trovasse troppo alto il prezzo in questione.

L'obiettivo della compagnia è quello di garantire una lunga vita a Star Wars Battlefront 2, traguardo raggiungibile solo con il coinvolgimento degli utenti.