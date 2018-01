Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts conferma il ritorno delle microtransazioni

ha venduto meno del previsto non riuscendo a centrare gli obiettivi di vendita, in parte anche a causa delle polemiche sulle microtransazioni e le casse premio, rimosse poco dopo il lancio. Tuttavia, il CFO di, ha fatto sapere che queste torneranno nuovamente nei prossimi mesi.

Battlefront 2 ha venduto circa sette milioni di copie in formato retail e due milioni in digitale, raggiungendo un totale di nove milioni, la compagnia si aspetta di poter vendere un altro milione di copie entro la fine dell'anno fiscale (31 marzo 2018).

Si tratta di numeri non in linea con le aspettative, il precedente capitolo aveva infatti venduto 14 milioni di copie al termine dell'anno fiscale di riferimento (2016). Il responsabile finanziario della compagnia fa sapere che l'azienda ha ancora fiducia nel brand Star Wars e le microtransazioni verranno nuovamente introdotte in SW Battlefront 2 "nei prossimi mesi" insieme a nuovi contenuti per mantenere attiva la community.