Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts non abbandonerà le microtransazioni

Durante l'ultima Conference Call, il CFO diha confermato che la compagnia non abbandonerà le microtransazioni ine continuerà a sperimentare per integrarle al meglio nel gioco.

Blake Jorgensen fa sapere che "Electronic Arts non rinuncerà al concetto di microtransazioni. Non sappiamo quando torneranno di preciso in Star Wars Battlefront 2, stiamo analizzando i dati. Vogliamo trovare la giusta chiave per integrarle, magari solo in determinate modalità, per farlo stiamo ascoltando i feedback della community. Le microtransazioni torneranno, ma non so dirvi quando."

Gli acquisti in-app sono stati sospesi al lancio del gioco, secondo alcuni rumor per volontà diretta di Disney, DICE ha più volte dichiarato che attualmente intende lavorare sul bilanciamento del gioco e solo dopo penserà a come integrare nuovamente le microtransazioni, anche se sembra escluso l'arrivo di loot contenenti solo oggetti estetici, come ipotizzato in un primo momento.

Star Wars Battlefront 2 non sembra aver riscosso il successo commerciale sperato, vendendo circa il 60% in meno del predecessore sul mercato retail inglese e costando a Electronic Arts perdite per tre miliardi di dollari.