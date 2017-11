Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts non inserirà oggetti cosmetici nelle Loot Box

Intervenuto durante la Credit Suisse Annual Technology, Media and Telecom Conference, il CFO diha spiegato chiaramente che la compagnia non inserirànelle Loot Box di, nonostante alcuni rumor indicassero il contrario.

Blake Jorgensen è consapevole del fatto che questi contenuti siano estremamente popolari in giochi come Overwatch, Call of Duty, Team Fortress 2 e League of Legends, tuttavia gli oggetti estetici mal si adattano all'universo di Star Wars: "Non possiamo e non vogliamo fornire troppe opzioni di personalizzazione in Battlefront 2, oggetti di questo tipo potrebbero non rispettare l'immagine canonica dell'universo di Guerre Stellari. Non vogliamo violare i canoni estetici della saga."

Ricordiamo che attualmente DICE ed Electronic Arts hanno rimosso le microtransazioni di Star Wars Battlefront 2, queste torneranno non appena lo studio completerà i lavori sul bilanciamento del gameplay e di alcune dinamiche di gioco. Secondo alcuni insider, gli acquisti in-app sarebbero stati disattivati dietro richiesta di Disney, la compagnia sarebbe infatti preoccupata per la reputazione del brand, da qui la decisione di contattare EA per chiedere la rimozione delle microtransazioni.