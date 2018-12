Star Wars Battlefront 2 entra in EA Access; svelate le novità per il 2019

Electronic Arts e DICE hanno svelato un bel po' di novità per Star Wars Battlefront 2, sparatutto che si è recentemente aggiornato dando il benvenuto al Generale Obi-Wan Kenobi e al pianeta Geonosis, teatro della prima grande battaglia della Guerra dei Cloni.

Innanzitutto, Star Wars Battlefront 2 è ufficialmente entrato a far parte del vault di EA Access su Xbox One. Ciò significa che tutti i giocatori abbonati al servizio possono scaricare e giocare al titolo senza alcun costo aggiuntivo. Ricordiamo che è possibile sottoscrivere due tipi di abbonamento: mensile a 3,99 euro oppure annuale a 24,99 euro.

Gli sviluppatori hanno poi svelato alcune delle principali novità che verranno introdotte nei primi due mesi del prossimo anno. Gennaio vedrà il debutto del Conte Dooku e di nuovi aspetti per i cloni soldato ispirati alla Guardia di Coruscant. A febbraio, invece, scenderà in battaglia Anakin Skywalker, saranno aggiunti nuovi aspetti per i cloni basati sulla Legione 501 che ha combattuto al fianco di Anakin e verrà introdotta una nuova modalità incentrata su posti di comando e navi da battaglia.

Il supporto a Star Wars Battlefront 2 non si fermerà qui, e continuerà anche dopo l'arrivo delle novità sopramenzionate. Nel comunicato ufficiale di DICE si legge: "Per il futuro, siamo già al lavoro per rendere Star Wars Battlefront II ancora più ricco di contenuti ed esperienze". Ricordiamo che il titolo è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC.