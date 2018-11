Star Wars Battlefront 2 entra nel Vault di EA Access

Star Wars Battlefront 2, il controverso titolo sviluppato da DICE ed Electronic Arts che tanto ha fatto discutere per via dell'aggressiva politica legata alle microtransazioni, entra ufficialmente a far parte del Vault di EA Access, servizio disponibile esclusivamente su Xbox One.

Il titolo è inoltre disponibile su PC tramite Origin Access Premier, la soluzione più costosa del servizio in abbonamento della casa statunitense (non è quindi incluso in Origin Basic). La notizia giunge a poche ore dalla pubblicazione dell'aggiornamento "La Battaglia di Geonosis" che ha introdotto l'iconico maestro Jedi Obi-Wan Kenobi fra i personaggi giocabili. Nelle mappe di Geonosis i giocatori potrannoa affrontarsi nella modalità Assalto Galattico e vivere gli scontri tra i cloni soldato della Repubblica Galattica e l'esercito di droidi dei Separatisti.

Tramite EA Access potete accedere ad una vasta selezione di titoli targati Electronic Arts, tra cui citiamo i vari capitoli di Battlefield (eccezion fatta per il recente Battlefield V), Mass Effect e Dragon Age, di Dead Space, Mirror’s Edge games, Titanfall, Plants vs Zombies: Garden Warfare, The Sims 4, e diversi titoli sportivi come FIFA, NHL, NBA Live, Madden NFL, EA Sports UFC 1 e 2, EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Per usufruire del servizio vi basteranno 4,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno.

Star Wars Battlefront 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.