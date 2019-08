Star Wars Battlefront 2: Felucia, Clone Commando e co-op in arrivo a settembre

Nel corso della Gamescom 2019, EA ha anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi nella dimensione sparatutto di Star Wars Battlefront 2: con l'ultimo aggiornamento del sito ufficiale scopriamo così tutte le novità previste con l'update di settembre per lo sparatutto sci-fi a sviluppo continuo di DICE.

Con l'update che potrà essere scaricato gratuitamente a partire dalla prima metà di settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, gli appassionati dell'FPS di Electronic Arts ambientato nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari potranno darsi battaglia tra le bizzarre foreste aliene di Felucia e interpretare il Clone Commando.

La Guerra dei Cloni sarà poi la protagonista indiscussa della nuova modalità PvE votata alla cooperativa che ci porterà a combattere, insieme ai nostri amici, su Geonosis, Kamino, Kashyyyk, Naboo e Ryloth. Sempre grazie all'aggiornamento gratuito di settembre assisteremo all'introduzione della modalità singleplayer Azione Istantanea, una variante delle sfide Capital Supremacy con nemici guidati dalla CPU.

Stando alla roadmap delineata da EA alla Gamescom per i prossimi contenuti aggiuntivi di Star Wars Battlefront 2, sarà poi previsto un ulteriore aggiornamento a ottobre che porterà in dote nuove attività ingame che arricchiranno ulteriormente l'esperienza dei fan prima dell'arrivo, a dicembre, di un attesissimo update dedicato a Star Wars: Rise of the Skywalker.