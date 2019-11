Star Wars Battlefront 2: la Forza della tenerezza scorre potente nella mod di Baby Yoda!

La vulcanica scena dei modder di Star Wars Battlefront 2 sta realizzando un personaggio fan made dello sparatutto multiplayer di EA DICE con le fattezze, ebbene sì, dell'ormai celebre Baby Yoda di The Mandalorian.

A renderci partecipi di questo esperimento è il redditor Nanobuds1220 attraverso un'eloquente immagine che mostra il modello poligonale di Baby Yoda su cui sta lavorando per arricchire la Galassia lontana lontana di Battlefront 2 con uno dei protagonisti della serie evento di Disney+.

Il fenomeno virale del momento si prepara perciò a ritagliarsi uno spazio nella dimensione dell'FPS di Electronic Arts con una mod che, nelle intenzioni del suo ideatore, promette di portare la Forza della tenerezza nelle battaglie sci-fi di un titolo che, per dicembre, si appresta a ricevere degli update dedicati a Rise of the Skywalker.

Mentre attendiamo con impazienza di ammirare i progressi compiuti da Nanobuds1220 con questa mod, possiamo sempre consolarci con il merchandise di Baby Yoda. Per chi ama questo genere di progetti fan made, vi consigliamo infine di dare un'occhiata alla splendida mod grafica dell'italiano MassiHancer e ai suoi video gameplay di Star Wars Battlefront 2 ai limiti del fotorealismo.