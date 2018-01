Star Wars Battlefront 2: il gioco del 2005 ha ricevuto un nuovo aggiornamento

Curiosamente, nella notte è stata pubblicata una nuova patch per il comparto multiplayer di. Niente di strano? Forse no, se non fosse che l'update non è rivolto allo sparatuttobensì al titolo omonimo uscito nel 2005.

Questo aggiornamnto del peso di 269 MB risolve alcuni problemi del multiplayer, migliora le funzionalità della lobby e la stabilità generale del comparto multigiocatore online. Lo scorso mese di ottobre, GOG ha riaperto i server del gioco, chiusi nel 2014, non è chiaro però al momento chi stia effettivamente sviluppando i nuovi aggiornamenti di Star Wars Battlefront 2.

Il titolo è stato sviluppato da Pandemic ma lo studio non è più attivo da anni, inoltre Disney Interactive è uscita dal mercato dei videogiochi dopo i tiepidi risultati ottenuti dal progetto Disney Infinity.