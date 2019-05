Star Wars Battlefront 2: il gioco omaggia Peter Mayhew, interprete di Chewbacca

Nel corso della notte del 30 aprile è mancato Peter Mayhew, storico interprete di Chewbacca, tra i personaggi più iconici dell'intera saga cinematografica di Guerre Stellari.

L'attore aveva vestito i panni dell'amato wookie, fedele compagno di Han Solo e co-pilota del leggendario Millenium Falcon, all'interno delle pellicole componenti la trilogia cinematografica originale, ma anche in Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith ed in Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza. Nel rendere omaggio a Peter Mayhew ha voluto dare un piccolo, ma simbolico contributo anche la community videoludica.

In particolare, in seguito al diffondersi della triste notizia, molti videogiocatori di Star Wars Battlefront 2 hanno scelto di ricordare l'attore tramite post dedicati pubblicati sulla nota piattaforma Reddit. Tra i diversi messaggi hanno fatto la propria comparsa anche alcuni suggerimenti volti a chiedere a DICE l'organizzazione di un evento in-game che possa onorare la memoria dell'attore. Altri utenti hanno invece scelto di utilizzare all'interno del gioco la skin raffigurante Chewbacca ferito, tratta da Episodio VII: Il risveglio della Forza. Un'ulteriore iniziativa è stata invece presa dai Producer di Star Wars Battlefront 2. Come potete infatti verificare in calce, il menù principale del gioco ospita ora proprio l'immagine del wookie ferito.