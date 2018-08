Star Wars Battlefront 2: Grievous, Obi-Wan, Dooku e Geonosis tra i contenuti in arrivo

Quest'oggi Star Wars Battlefront 2 ha ricevuto il corposo aggiornamento di agosto, che ha introdotto i Cloni Soldato, nuovi aspetti per i soldati delle classi Assalto, Pesante e Specialista della Repubblica Galattica, nuove emote e pose vittoriose e la modalità Caccia Ewok permanente. Non è però finita qui: ecco tutti i contenuti dei prossimi mesi!

Con un aggiornamento del sito ufficiale, DICE ed Electronic Arts hanno svelato i dettagli dei numerosi contenuti in arrivo nel prossimo futuro. Nel corso del mese di settembre, innanzitutto, sarà implementato il nuovo sistema delle squadre, che permetterà di entrare in campo presso i compagni di squadra. Le prime modalità a beneficiarne saranno Assalto galattico, Eliminazione e Attacco. Nel corso del medesimo mese debutteranno anche nuovi aspetti per i cloni soldato (91° Corpo di Ricognizione Mobile e del 104° Battaglione Wolfpack).

A ottobre debutterà il primo dei nuovi eroi annunciati allo scorso EA PLAY, ovvero il Generale Grievous. A novembre toccherà al suo nemico giurato, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Lo stesso mese verrà introdotta anche la mappa Assalto galattico ambientata sul pianeta Geonosis, importante campo di battaglia durante le Guerre dei Cloni. Per l'occasione scenderanno in campo i cloni soldato del 212° Battaglione d'Attacco.

Nel corso dell'inverno verrà il turno del Conte Dooku, vecchio Padawan di Yoda passato al Lato Oscuro, di Anakyn Skywalker, che non ha bisogno di presentazioni, e di una nuova modalità su vasta scala non lineare. Due squadre si contenderanno dei punti di cattura con l'obiettivo finale di abbattere delle navi principali.

Cosa ne pensate del supporto previsto al gioco nei prossimi mesi? Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.