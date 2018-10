Star Wars Battlefront 2: in arrivo evento di Halloween e playlist delle Guerre dei Cloni

Quest'oggi è l'ultimo giorno utile per prendere parte all'evento Schieramento Rapido di Star Wars Battlefront 2, ma ben presto potrete dedicarvi ad altre iniziative. Ecco cosa ha in serbo DICE per il suo sparatutto in prima persona fino alla fine del mese.

Dal 19 al 21 ottobre si svolgerà l'evento Punti Battaglia - Rinforzi. Come in Eroi in azione, verrà aumentato il numero di combattenti disponibili e al tempo stesso verrà ridotto del 75% il loro costo in Punti Battaglia. Dal 26 al 31 ottobre toccherà invece all'evento di Halloween, durante il quale sarete chiamati a combattere nelle mappe Mos Eisley, Endor, Kashyyyk e Naboo in versione notturna. Ci saranno anche l'impianto di clonazione su Kamino, funestato da una violenta tempesta oceanica, e mappe inquietanti come Morte Nera II e Palazzo di Jabba. Nel weekend del 26-28 ottobre sarà inoltre possibile ottenere punti esperienza doppi.

Dal 31 ottobre al 4 novembre, per celebrare l'arrivo del Generale Grievous, saranno attive delle playlist dedicate alla Guerre dei Cloni per le modalità Eroi contro malvagi e Sfida eroica. Maggiori dettagli verranno svelati prossimamente.

Cosa ve ne pare del programma per il mese di ottobre? State ancora giocando a Star Wars Battlefront 2? Ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi DICE ha anche svelato i contenuti in arrivo fino al mese di febbraio.