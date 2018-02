Star Wars Battlefront 2: in arrivo nuove mappe e una modalità offline inedita

ha diffuso oggi l'elenco dei cambiamenti che intende attuare nel prossimo futuro all'interno del tanto discusso. I cambiamenti principali - spiega la software house svedese - saranno incentrati su sistema di progressione e campagna, ma ci sono altri piani in via di sviluppo.

DICE ha infatti in programma di aggiungere nuove opzioni grafiche per Star Wars Battlefront 2 (tra cui uno slider per il Field of View su console), ma anche di introdurre nuove mappe per le battaglie aeree ed altre mappe provenienti dal primo capitolo della serie. Oltre a questo, è in programma anche una nuova modalità offline che permetterà ai giocatori di prender parte a delle grandi battaglie; una nuova veste grafica non olografica per i menù di gioco; la possibilità di impostare partite private; la modalità spettatore, ed altro ancora. Potete consultare la lista nella sua interezza a questo indirizzo.

Star Wars Battlefront 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Pochi giorni fa, Electronic Arts ha confermato che le microtransazioni verranno reintrodotte all'interno del gioco.