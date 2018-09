Star Wars Battlefront 2: in arrivo un sistema migliorato per le squadre

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che domani 25 settembre verrà introdotto un sistema migliorato per le squadre nelle modalità Assalto galattico e Attacco di Star Wars Battlefront 2.

Con questo nuovo sistema risulterà più semplice combattere insieme nel corso della battaglia, come una singola unità ben coesa. I giocatori potranno infatti entrare in campo vicino ai compagni di squadra. Dopo un'eliminazione, non bisogna più percorrere grandi distanze per tornare nel vivo dell'azione. Si può rientrare in campo presso un compagno di squadra che non è immediatamente minacciato dal nemico, controllando la situazione con un movimento di telecamera, esattamente come avviene nei titoli della serie Battlefield.

Il principale obiettivo di questo nuovo sistema è quello di aumentare il ritmo di gioco e incentivare l'ultimo sopravvissuto di una squadra a prestare più attenzione per restare vita. È comunque possibile tornare alla schermata di selezione della classe e partire dal campo base.

Cosa ne pensate di questa novità? Star Wars Battlefront 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che a ottobre si unirà al gioco il Generale Grevious, mentre a novembre toccherà al suo nemico giurato, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, e alla mappa Assalto Galattico ambientata sul pianeta Geonosis.