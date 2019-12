Star Wars Battlefront 2: il leak della Celebration Edition svela i contenuti in arrivo

In base a un leak trapelato online dalle pagine di True Achievements, i vertici di Electronic Arts sarebbero ormai in procinto di annunciare e di lanciare la Celebration Edition di Star Wars Battlefront 2.

L'indiscrezione raccolta dai gestori del noto portale specializzato nella raccolta di dati sugli Obiettivi Sbloccabili dei titoli Xbox già disponibili o in procinto di essere commercializzati è accompagnata dall'immagine promozionale che, presumibilmente, dovremo ritrovare nella copertina ufficiale della Celebration Edition di SW Battlefront 2.

La nuova versione dello sparatutto sci-fi a sviluppo continuo di EA DICE dovrebbe comprendere tutti i contenuti del gioco base, inclusi gli aggiornamenti già pubblicati e quelli che saranno lanciati in futuro. L'offerta contenutistica della Celebration Edition comprenderà anche gli eroi (con relativi elementi per la personalizzazione estetica) dell'aggiornamento gratuito dedicato a Star Wars Rise of the Skywalker, ossia Rey, Finn e Kylo Ren.

In totale, dovremmo poter accedere a 25 Eroi, 125 customizzazioni per i soldati di entrambe le fazioni, 100 emote e voci per il proprio alter-ego preferito e 70 pose di vittoria. Quanto all'espansione gratuita dedicata al prossimo film di Guerre Stellari, il leak riferisce che sarà ufficialmente disponibile per tutti gli utenti di Star Wars Battlefront 2 nella giornata di venerdì 20 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.