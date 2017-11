Star Wars Battlefront 2: un leak svela la presenza del Generale Grievous?

Analizzando attentamente i file della versione di prova di, un utente di Reddit ha scoperto la presenza di riferimenti al personaggio del, mai annunciato ufficialmente da

L'utente in questione ha anche condiviso l'immagine di un modello 3D di Grievous apparentemente trovato nel codice sorgente della versione trial per PC, tuttavia al momento non ci sono certezze riguardo l'autenticità dell'immagine, che potrebbe essere stata crata ad arte dallo stesso leaker.

L'autore della scoperta fa sapere inoltre di non aver trovato tracce relative a Obi-Wan Kenobi, uno dei personaggi più richiesti dalla community. Che DICE abbia in serbo altre sorprese per quanto riguarda il roster del gioco? Lo scopriremo presto.

Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, gli abbonati EA Access possono ora provare il gioco su PC e Xbox One, coloro che hanno effettuato il preordine della Elite Trooper Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre, con tre giorni di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale.